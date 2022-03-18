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Pohjanpalo tarihe geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisinde gülen taraf 3-2'lik sonuçla ev sahibi Rizespor oldu. Rizespor'a galibiyeti getiren 3 golü de Joel Pohjanpalo kaydetti. Finlandiyalı golcü, sonradan oyuna girerek 3 gol atan Süper Lig tarihindeki ilk yabancı futbolcu oldu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 23:24
Pohjanpalo tarihe geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 3-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 59, 64 ve 90+4'te Joel Pohjanpalo kaydetti.

55. dakikada oyuna giren Pohjanpalo, kaydettiği gollerle Süper Lig tarihinde oyuna sonradan girip hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu.

Ayrıca Çaykur Rizespor santrforu Joel Pohjanpalo, Alex de Souza'dan bu yana bir Süper Lig maçında üç penaltı golü atan ilk oyuncu oldu.

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