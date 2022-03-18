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Pohjanpalo Trabzonspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Rizespor'un golleri penaltıdan Pohjanpalo kaydetti. Finlandiyalı golcü maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 22:52
Pohjanpalo Trabzonspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Rizespor'un golleri penaltıdan Pohjanpalo kaydetti. Finlandiyalı golcü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Finlandiya'dan bu tür maçlara alışkınım. Birçok kez karda maç yaptık. Takım olarak bulunduğumuz pozisyon zor, maçtan önce de bunu konuştuk. Acil bir galibiyete ihtiyacımız vardı.

Trabzonspor, çok iyi bir takım. Bu maçtan 3 puanla ayrılabilirsek, başımızı yukarı kaldırıp devam edebiliriz diye konuşmuştuk. Mental olarak, bu maça iyi hazırlanmıştık. 3 penaltıda da mental oyunun karşılığı vardır. Kaleciyle mental savaşınız oluyor. Bunu bir başlangıç olarak saymak istiyoruz.

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