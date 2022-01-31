Burak Kapacak Rizespor'a

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor, transfere hız verdi. Fenerbahçe'nin, sezon başında Fransız takımlarından Bordeaux'ya transfer olması beklenirken son anda devreye girerek 1.3 milyon euro'ya Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Kapacak için Atmacalar devreye girdi.

Sarı Kanarya'da beklediği forma şansını bulamayan ve sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor karşısında 45 dakika sahada kalan genç futbolcuyu isteyen Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Ligin 2. yarısı ile birlikte daha fazla şans bulmayı hedefleyen Kapacak'ın da teklife sıcak baktığı bildirildi. Transferin kiralık gerçekleşmesi bekleniyor.