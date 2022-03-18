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İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Çaykur Rizespor, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Yeşil mavililere galibiyeti getiren golleri 3 defa penaltıda topun başına geçen Pohjanpalo kaydetti. İşte Rizespor'un penaltı kazandığı o pozisyonlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 22:40
İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan ve 15 dakika geç başlayan maçta kazanan 3-2'lik skorla Rizespor oldu.

İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

Maçta Rizespor'un golleri penaltıdan Pohjanpalo kaydetti. İşte Rizespor'un penaltı kazandığı o pozisyonlar...

İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

NWAKAEME'NİN MÜDAHALESİ!

Mücadelenin ikinci yarısında Abdülkadir Ömür'ün golüyle geri düşen Rizespor, Pohjanpalo'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

İşte Yeşil Mavililerin maçta kazandığı ilk penaltı...

İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

DENSWIL ELLE OYNADI!

İlk golden kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor ikinci kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Denswil'in eline çarpan top sonrası hakem, VAR'dan pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

Rizespor, bu golle beraber mücadelede 2-1 öne geçti.

İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

ERCE SON DAKİKADA DÜŞÜRDÜ!

Karşılaşmaya 6 dakika uzatma verilirken, son anlara doğru Gedson'un pasında savunma arkasına sarkan Pohjanpalo, kaleci Erce'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

Bu faul ile 3. kez penaltı kazanan Çaykur Rizespor, Pohjanpalo ile bunu da gole çevirdi ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

(Görüntüler: Beinsports)

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