İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonları!

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan ve 15 dakika geç başlayan maçta kazanan 3-2'lik skorla Rizespor oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan ve 15 dakika geç başlayan maçta kazanan 3-2'lik skorla Rizespor oldu.
Maçta Rizespor'un golleri penaltıdan Pohjanpalo kaydetti. İşte Rizespor'un penaltı kazandığı o pozisyonlar...
NWAKAEME'NİN MÜDAHALESİ!
Mücadelenin ikinci yarısında Abdülkadir Ömür'ün golüyle geri düşen Rizespor, Pohjanpalo'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.