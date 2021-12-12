Çaykur Rize altın buldu!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rize, Göztepe'yi konuk etti. Karadeniz ekibi ilk yarı üstündü. 14'te Boyd'un vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 40'ta Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 62'de Soner'in köşe vuruşunda Atınç'ın kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-1. 68'de Halil Akbunar'ın, Baiano'ya hareketine direkt kırmızı kart çıktı. 79'da ceza sahasının içerisinde Paluli'nin Umar'a yaptığı müdahalede hakem Erkan Özdamar penaltıyı verdi, Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. 90+4'te Umar'ın pasında Sabo'nun vuruşu gol oldu: 3-1.