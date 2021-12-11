Rizespor evinde farklı! | Çaykur Rizespor - Göztepe: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, rakibini 40 ve 78. (p) dakikalarda penaltıdan Joel Pohjanpalo ve 9. dakikada Erik Sabo'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe'nin tek sayısı ise 61. dakikada Atınç Nukan'dan geldi.

Öte yandan Göztepe'de Halil Akbunar, 68. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Göztepe ise 14 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, 19 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Göztepe ise aynı gün saat 16.00'da Karagümrük'ü ağırlayacak.