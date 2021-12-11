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Rizespor-Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:00
Rizespor-Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Rizespor - Göztepe maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

RİZESPOR - GÖZTEPE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Djoković, Fabrício, Boldrin, Aminu Umar, Boyd, Pohjanpalo.

Göztepe: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Kahraman, Yalçın, Soner, Lourency, Halil, Adis Jahovic.

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