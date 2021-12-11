Rizespor-Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Rizespor - Göztepe maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
RİZESPOR - GÖZTEPE İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Djoković, Fabrício, Boldrin, Aminu Umar, Boyd, Pohjanpalo.
Göztepe: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Kahraman, Yalçın, Soner, Lourency, Halil, Adis Jahovic.