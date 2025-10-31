Arda Güler 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü'ne aday gösterildi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 23:26
İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne aday gösterildi.

IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü için 15 futbolcu belirlendi.

Ödüle layık görülen futbolcuyu 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri seçecek.

Değerlendirmede futbolcuların sezon değil yıllık (Ocak-Aralık) performansının baz alındığı belirtildi.

ADAY GÖSTERİLEN 15 FUTBOLCU ŞUNLAR:

FutbolcuÜlkeKulüp
Arda GülerTürkiyeReal Madrid
Bruno FernandesPortekizManchester United
Cole PalmerİngiltereChelsea
Florian WirtzAlmanyaBayer Leverkusen / Liverpool
Jude BellinghamİngiltereReal Madrid
Kevin De BruyneBelçikaManchester City / Napoli
Lamine YamalİspanyaBarcelona
Martin OdegaardNorveçArsenal
PedriİspanyaBarcelona
VitinhaPortekizPSG
Lionel MessiArjantinInter Miami
James RodriguezKolombiyaLeon
Reo HatateJaponyaCeltic
Muhammed KudüsGanaWest Ham / Tottenham
Malik TillmanABDPSV / Bayer Leverkusen

Anasayfa
