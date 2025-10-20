Avrupa'da gündem Arda Güler-Kylian Mbappe işbirliği! 'İlk görüşte aşk'

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Getafe maçı ile birlikte bir kez daha aralarındaki mükemmel uyumu kanıtlayan Arda Güler ile Kylian Mbappe, Avrupa basınında manşetleri süsledi. İşte Real Madrid'in yıldız oyuncuları için yapılan o değerlendirmeler... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 16:33
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Real Madrid'in deplasmanda Getafe'yi 1-0 yendiği maçın ardından Avrupa basını, Arda Güler ve Kylian Mbappe arasındaki kimyaya dikkat kesildi.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz, 65. dakikada oyuna girmiş ve 80. dakikada Xabi Alonso'nun ekibine galibiyeti getiren golü kaydeden Mbappe'ye asist yapmıştı.

İkili arasındaki mükemmel uyum gün geçtikçe daha kusursuz hal alırken Fransız basını, bu uyuma 'İlk görüşte beklenmedik aşk' benzetmesini yaptı.

Haberde; Arda'nın İspanyol teknik direktörün yönetiminde kendisine verilen role kolay adapte olduğu ve bunun bir sonucu olarak Mbappe ile işbirliği içerisinde sahada fark yarattığı vurgulandı.

Ayrıca İspanyol basınından Marca; 20 yaşındaki yıldız orta sahanın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus maçına ve El Clasico'ya ilk 11'de başlayacağını ön gördü.

