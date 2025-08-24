CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Real Madrid Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı!

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Eflatun beyazlı kulüp ilk golün asistini yapan Arda Güler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 01:46
Eflatun beyazlı kulüp, ilk golün asistini yapan ve oynadığı futbolla göz dolduran Arda Güler hakkında paylaşım yaptı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler 74. dakikada yerine Gonzalo'ya bıraktı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

1 asist

83 topla buluşma

61/65 (%94) isabetli pas

8 kilit pas

6 ikili mücadele (3 kazanılan)

İŞTE ARDA GÜLER PAYLAŞIMI

