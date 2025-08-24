Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı!

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti.
Eflatun beyazlı kulüp, ilk golün asistini yapan ve oynadığı futbolla göz dolduran Arda Güler hakkında paylaşım yaptı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler 74. dakikada yerine Gonzalo'ya bıraktı.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI
1 asist
83 topla buluşma
61/65 (%94) isabetli pas
8 kilit pas
6 ikili mücadele (3 kazanılan)
İŞTE ARDA GÜLER PAYLAŞIMI
🧠 ✖️ ⚽ pic.twitter.com/C37kQBS4BO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 24, 2025