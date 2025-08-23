CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yerine ilk 11'de başlayacak isim...

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yerine ilk 11'de başlayacak isim...

Xabi Alonso yönetiminde aldığı süreyi artıran Arda Güler, yeniden kulübede kalma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. İşte teknik direktörü Xabi Alonso'nun milli yıldız yerine ilk 11'e düşündüğü isim...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:09
Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yerine ilk 11'de başlayacak isim...

İnişli çıkışlı bir sezonun ardından yeniden özgüvenini kazanan Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte Real Madrid kariyerini yeniden yazıyor. İspanyol teknik adamın, ona ilk 11'de önemli bir rol vermesiyle taraftarların da gözüne giren milli futbolcu, kadrodaki yerini kaybedebilir.

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yerine ilk 11'de başlayacak isim...

E-Noticias'ın haberine göre, yerini kaybedebilme ihtimali, performans düşüklüğünden dolayı kaynaklanmıyor. Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki en önemli eklemelerinden biri olan Franco Mastantuono, hem kulüp hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yerine ilk 11'de başlayacak isim...

Real Madrid yönetiminin, Arjantinli yeteneğe büyük bir destek verdiği ve Alonso'nun da oyuncuyu kısa zamanda ilk 11'e yerleştirmek istediği ifade edildi. Bu sebeple Arda Güler, orta saha pozisyonunda Mastantuono ile rekabet etme durumunda kalacak.

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yerine ilk 11'de başlayacak isim...

Mastantuono'nun transfer edilişiyle Arda Güler'in yeniden yedek kulübesinde kalma korkusu yaşadığı ve yedek kaldığı takdirde Real Madrid yönetimine takımdan ayrılacağına dair sinyaller verebileceği ifade edildi.

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yerine ilk 11'de başlayacak isim...

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

