Real Madrid'de Arda Güler kararı! Yerine ilk 11'de başlayacak isim...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

İnişli çıkışlı bir sezonun ardından yeniden özgüvenini kazanan Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte Real Madrid kariyerini yeniden yazıyor. İspanyol teknik adamın, ona ilk 11'de önemli bir rol vermesiyle taraftarların da gözüne giren milli futbolcu, kadrodaki yerini kaybedebilir.

E-Noticias'ın haberine göre, yerini kaybedebilme ihtimali, performans düşüklüğünden dolayı kaynaklanmıyor. Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki en önemli eklemelerinden biri olan Franco Mastantuono, hem kulüp hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.