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Haberler Real Madrid UEFA'dan Real Madrid'den 4 futbolcu için soruşturma!

UEFA'dan Real Madrid'den 4 futbolcu için soruşturma!

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 19:07
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UEFA'dan Real Madrid'den 4 futbolcu için soruşturma!

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.

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