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Haberler Fenerbahçe Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun yeniden Fenerbahçe formasını terletebileceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 13:27
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten Arda Güler transfer olduğu Başkent ekibinde ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Futbolcu geride kalan sezon süre aldığı dakikalarda kaydettiği gollerle de adından söz ettirmişti.

Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Yeni sezonda Carlo Ancelotti'den daha çok forma şansı bekleyen milli yıldızımız adeta hayal kırıklığına uğramış durumda. Ancelotti'nin az süre verdiği futbolcudan kritik karar geldi.

Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

İspanyol basınından diario Madridista'nın derlediği habere göre futbolcu devre arasında Real Madrid'den başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediğini yönetime iletti

Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Yer alan haberde o detay ise gündeme bomba gibi düştü.

Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Haberde Arda Güler'in kiralık olarak forma terletebileceği takımlardan birisinin de eski kulübü Fenerbahçe olduğu vurgulandı.

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