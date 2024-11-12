Transferde bomba gelişme! Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten Arda Güler transfer olduğu Başkent ekibinde ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı. Futbolcu geride kalan sezon süre aldığı dakikalarda kaydettiği gollerle de adından söz ettirmişti. Yeni sezonda Carlo Ancelotti'den daha çok forma şansı bekleyen milli yıldızımız adeta hayal kırıklığına uğramış durumda. Ancelotti'nin az süre verdiği futbolcudan kritik karar geldi. İspanyol basınından diario Madridista'nın derlediği habere göre futbolcu devre arasında Real Madrid'den başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediğini yönetime iletti Yer alan haberde o detay ise gündeme bomba gibi düştü. Haberde Arda Güler'in kiralık olarak forma terletebileceği takımlardan birisinin de eski kulübü Fenerbahçe olduğu vurgulandı. Bu haber özellikle sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan uyandırdı. Yıldız isimle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.