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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 18:03
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."

F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

"Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada darbe alan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün hastanede yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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