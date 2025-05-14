Real Madrid 2-1 Mallorca | MAÇ SONUCU-ÖZET

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı ağırladı. Karşılaşma 2-1 ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlandı.
Mücadelenin ilk yarısında Martin Valjent ile golü bulan Mallorca, devre arasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarının 68. dakikasında Real Madrid, Mbappe ile eşitliği sağladı.
90+5. dakikada Jacobo Ramon'un fileleri havalandırması ile Real Madrid, puan kaybından son anda kurtuldu.
Milli futbolcumuz Arda Güler, El Clasico'nun ardından yeniden ilk 11'de başladığı maçın son düdüğüne kadar sahada kaldı.