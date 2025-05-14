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Haberler Real Madrid Real Madrid 2-1 Mallorca | MAÇ SONUCU-ÖZET

Real Madrid 2-1 Mallorca | MAÇ SONUCU-ÖZET

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Mallorca'yı ağırladı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede ev sahibi takım, geriden geldiği maçta 2-1 galip geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 00:40
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Real Madrid 2-1 Mallorca | MAÇ SONUCU-ÖZET

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı ağırladı. Karşılaşma 2-1 ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısında Martin Valjent ile golü bulan Mallorca, devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının 68. dakikasında Real Madrid, Mbappe ile eşitliği sağladı.

90+5. dakikada Jacobo Ramon'un fileleri havalandırması ile Real Madrid, puan kaybından son anda kurtuldu.

Milli futbolcumuz Arda Güler, El Clasico'nun ardından yeniden ilk 11'de başladığı maçın son düdüğüne kadar sahada kaldı.

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