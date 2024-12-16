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Haberler Futbol Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Toplam kadro değeri 1.33 milyar Euro'yu aşan dünyanın en pahalı 11'i belli oldu. Açıklanan listede o yıldızlar ise liste dışı kaldı. İşte birbirinden değerli oyuncularla dolu kadro...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 11:18
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Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Diogo Costa (Kaleci) 45 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

William Saliba (Stoper) 80 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Ruben Dias (Stoper) 80 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Alexander Arnold (Sağ bek ) 70 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Theo Hernandez (Sol bek ) 60 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Jude Bellingham (On numara) 180 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Federico Valverde (Orta saha) 130 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Rodri (Orta saha) 130 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Vinicius Junior (Sol kanat) 200 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Phil Foden (Sağ kanat) 150 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

Erling Haaland (Santrfor) 200 milyon Euro

Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i

O YILDIZLAR LİSTEDE YER ALMADI!

Transfermarkt verilerine göre Lamine Yamal, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Bukayo Saka gibi yıldızlar ise liste dışı kaldı.

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