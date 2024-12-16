Tam 1.33 milyar euroluk kadro! İşte dünyanın en pahalı 11'i
Toplam kadro değeri 1.33 milyar Euro'yu aşan dünyanın en pahalı 11'i belli oldu. Açıklanan listede o yıldızlar ise liste dışı kaldı. İşte birbirinden değerli oyuncularla dolu kadro...
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Alexander Arnold (Sağ bek ) 70 milyon Euro
Theo Hernandez (Sol bek ) 60 milyon Euro
Jude Bellingham (On numara) 180 milyon Euro
Federico Valverde (Orta saha) 130 milyon Euro
Rodri (Orta saha) 130 milyon Euro
Vinicius Junior (Sol kanat) 200 milyon Euro
Phil Foden (Sağ kanat) 150 milyon Euro
Erling Haaland (Santrfor) 200 milyon Euro
O YILDIZLAR LİSTEDE YER ALMADI!
Transfermarkt verilerine göre Lamine Yamal, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Bukayo Saka gibi yıldızlar ise liste dışı kaldı.
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