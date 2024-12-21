Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var
2025 yılına sayılı günler kala 2024'ün en iyi futbolcuları belli oldu. Açıklanan listede tek bir Türk futbolcu kendisine yer buldu. Ayrıca Trendyol Süper Lig'e forma terleten o yıldız isim de listeye girmeyi başardı. İşte detaylar...
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Rodri, bu yıl Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu.
Hazırlanan listede ilk 10'da Real Madrid'den dört futbolcu yer aldı.
Süper Lig'den Victor Osimhen'in de yer aldığı listede Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu 32. sırada kendine yer buldu.
İşte Guardian'ın derlediği rapora göre 2024'ün en iyi futbolcuları:
74 - Victor Osimhen
32 - Hakan Çalhanoğlu
10 - Kylian Mbappe
9 - Dani Carvajal
8 - Florian Wirtz
7 - Lautaro Martinez
6 - Harry Kane
5 - Jude Bellingham
4 - Lamine Yamal
3 - Erling Haaland
2 - Vinicius Jr.
1 - Rodri
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