  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

2025 yılına sayılı günler kala 2024'ün en iyi futbolcuları belli oldu. Açıklanan listede tek bir Türk futbolcu kendisine yer buldu. Ayrıca Trendyol Süper Lig'e forma terleten o yıldız isim de listeye girmeyi başardı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 13:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

2024'ün son günlerine girilirken dünya futbolunda yılın en iyi isimleri açıklandı.

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

Guardian'ın yayınladığı raporda bu yıla damga vuran 100 futbolcu listede yer aldı.

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

Manchester City ile geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu, İspanya Milli Takımı'yla ise Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Rodri, ilk sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

Rodri, bu yıl Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu.

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

Hazırlanan listede ilk 10'da Real Madrid'den dört futbolcu yer aldı.

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

Süper Lig'den Victor Osimhen'in de yer aldığı listede Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu 32. sırada kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

İşte Guardian'ın derlediği rapora göre 2024'ün en iyi futbolcuları:

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

74 - Victor Osimhen

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

32 - Hakan Çalhanoğlu

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

10 - Kylian Mbappe

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

9 - Dani Carvajal

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

8 - Florian Wirtz

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

7 - Lautaro Martinez

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

6 - Harry Kane

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

5 - Jude Bellingham

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

4 - Lamine Yamal

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

3 - Erling Haaland

Dünyanın en iyi futbolcuları açıklandı! Listede tek bir Türk var

2 - Vinicius Jr.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En iyi futbolcular açıklandı! Türk yıldız listede En iyi futbolcular açıklandı! Türk yıldız listede 13:41
Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? 13:08
Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:00
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! 12:53
Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? 12:53
Getafe - Mallorca maçı ne zaman? Getafe - Mallorca maçı ne zaman? 12:48
Daha Eski
Hull City - Swansea City maçı ne zaman? Hull City - Swansea City maçı ne zaman? 12:36
Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman? Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman? 12:29
Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman? Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:24
West Ham United - Brighton maçı ne zaman? West Ham United - Brighton maçı ne zaman? 12:19
Ipswich Town - Newcastle United maçı ne zaman? Ipswich Town - Newcastle United maçı ne zaman? 12:14
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 12:10