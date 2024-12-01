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Haberler Real Madrid Real Madrid 2-0 Getafe | MAÇ SONUCU - ÖZET (La Liga)

Real Madrid 2-0 Getafe | MAÇ SONUCU - ÖZET (La Liga)

La Liga'da 15. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Getafe'yi ağırladı. Mücadele 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 20:25 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 20:33
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Real Madrid 2-0 Getafe | MAÇ SONUCU - ÖZET (La Liga)

İspanya La Liga'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Barcelona'nın ardından ligde 2. sırada yer alan Real Madrid, sahasında Getafe'yi misafir etti. Mücadele 2-0 Real Madrid galibiyeti ile sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golleri dakika 30'da J. Bellingham'dan (P) ve dakika 38'de Bellingham'ın asisti ile Mbappe'den geldi.

Bu skor ile birlikte Real Madrid, lider Barça ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Aynı zamanda eflatun beyazlıların 1 maç eksiği bulunuyor.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

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