Arda'dan veda kararı

EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla bir kez dikkatleri toplayan Arda Güler, 2024-2025 sezonu öncesi Real Madrid'de kritik bir kararın eşiğine geldi. İspanya'da yayın Diario Sport'un haberine göre, 19 yaşındaki yıldızın artık düzenli şekilde ilk 11'de oynamak istediği belirtildi. Ancak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından sürekli yedek tutulan Arda'nın farklı bir karar aşamasında olduğu bildirildi.

ANCELOTTI İLE YEDEK

GEÇEN sezon yedek bekleyen milli futbolcu, yeni sezonda bu durumun değişmesini istiyor. Hem gelişimi hem de Avrupa futboluna adaptasyonu için devamlı sahada olmayı düşünen Arda Güler'in bu konuyu kısa sürede Carlo Ancelotti ve Real Madrid ile görüşeceği aktarıldı. Arda kalıcı olarak ayrılmayı düşünmediği ama kiralık olarak başka bir takıma gitmek istediği kaydedildi. Real Madrid'in bu seçeneğe sıcak bakabileceği belirtildi.

LEVERKUSEN VE MILAN

Arda Güler'i Almanya Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen ve İtalyan devi Milan istiyor. Leverkusen'in teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda konusunda ısrarcı olduğu ve kadrosunda görmek istediği dile getirildi. Milan'ın da benzer şekilde genç yıldız için nabız yokladığı ifade edildi. Kısa sürede Arda Güler'in geleceği konusunda hem de Arda Güler'in resmi bir karar alması bekleniyor.