Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor
Son dakika transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, milli futbolcuyu isteyen dev takımı açıkladı. İşte detaylar...
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EURO 2024'te başarılı bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki futbolcunun Gürcistan maçındaki jeneriklik golü turnuvanın en iyi 3. golü seçilmişti.
Real Madrid ile sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, İspanya La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Arda birçok kulübün transfer listesinde yer almaya devam ediyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Arda Güler'i isteyen takımını açıkladı.
BAYER LEVERKUSEN ARDA GÜLER'İ İSTİYOR
Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcuyu Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in kiralamak istediğini yazdı.
İtalyan gazeteci ayrıca Real Madrid'in Arda'yı takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ve kiralanamayacağını belirtirken, milli futbolcunun da eflatun-beyazlılara odaklandığını yazdı.
Arda Güler geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıktı.
Milli futbolcu, 6 gollük bir performans sergiledi.
Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.
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