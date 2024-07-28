Haberler Real Madrid Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

Son dakika transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, milli futbolcuyu isteyen dev takımı açıkladı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 15:58
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Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, sezon başında Real Madrid'e transfer olarak dünya çapında ses getirmişti.

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

İspanyol devi, milli futbolcunun transferi için sarı-lacivertlilerle 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

Genç yıldız, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamasa da sezonun son haftalarında bulduğu forma şansını iyi değerlendirmiş ve attığı gollerle dikkat çekmişti.

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

EURO 2024'te başarılı bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki futbolcunun Gürcistan maçındaki jeneriklik golü turnuvanın en iyi 3. golü seçilmişti.

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

Real Madrid ile sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, İspanya La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Arda birçok kulübün transfer listesinde yer almaya devam ediyor.

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Arda Güler'i isteyen takımını açıkladı.

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

BAYER LEVERKUSEN ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcuyu Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in kiralamak istediğini yazdı.

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

İtalyan gazeteci ayrıca Real Madrid'in Arda'yı takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ve kiralanamayacağını belirtirken, milli futbolcunun da eflatun-beyazlılara odaklandığını yazdı.

Transferde Arda Güler bombası! Dev kulüp istiyor

Arda Güler geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıktı.

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