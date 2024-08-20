Haberler Real Madrid

Florentino Perez'den uçakta Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' fırçası!

Real Madrid'in, İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Mallorca ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Bu mücadelede milli yıldızımız Arda Güler'in son dakikalarda oyuna alınması büyük gündem olmuştu. Son olarak karşılaşmanın ardından Florentino Perez ile Carlo Ancelotti'nin arasında geçen o görüşme gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 13:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
Florentino Perez'den uçakta Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' fırçası!

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid öne geçtiği karşılaşmada Real Mallorca ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Florentino Perez'den uçakta Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' fırçası!

Başkent ekibinin sezonun ilk maçında puan kaybetmesi taraftarların tepkisini çekti.

Florentino Perez'den uçakta Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' fırçası!

Özellikle milli yıldızımız Arda Güler'in maçın son dakikalarında oyuna dahil olması gündem oldu.

Florentino Perez'den uçakta Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' fırçası!

Defansa Central'de yer alan habere göre Real Madrid başkanı Florentino Perez ile Carlo Ancelotti arasında maçın ardından dönüş uçağında; Arda Güler, Brahim Diaz ve Lucas Vazquez'in oyuna çok geç girmesi hakkında bir görüşme gerçekleşti.

Florentino Perez'den uçakta Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' fırçası!

Perez'in tepkili olduğu bu duruma karşılık Carlo Ancelotti'nin hatasını itiraf ettiği vurgulandı.

Florentino Perez'den uçakta Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' fırçası!

Hatta İtalyan teknik adamın hatasını telafi etmek amacıyla milli yıldızımız Arda Güler'e Santiago Bernabeu'da Real Valladolid ile oynanacak olan maçta daha çok süre vereceği aktarıldı.

F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
Fırtına'nın St. Gallen maçları kadrosu belli oldu!
DİĞER
Milyonluk teknesinin sefasını sürüyor! Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde...
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
G.Saray'da Barış Alper şoku!
Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Yeşil saha futbolculara ait!" "Yeşil saha futbolculara ait!" 13:43
Perez'den uçakta Ancelotti'ye 'Arda' fırçası! Perez'den uçakta Ancelotti'ye 'Arda' fırçası! 13:30
Fırtına'nın St. Gallen maçları kadrosu belli oldu! Fırtına'nın St. Gallen maçları kadrosu belli oldu! 12:51
Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi 12:45
Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu! Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu! 12:39
Beşiktaş'ın Lugano kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Lugano kafilesi açıklandı! 12:36
Daha Eski
G.Saray'a karşı Pep Guardiola! G.Saray'a karşı Pep Guardiola! 12:26
O ismin kontratı iyileştirilmezse Arabistan yolcusu! O ismin kontratı iyileştirilmezse Arabistan yolcusu! 11:45
G.Saray'da Barış Alper şoku! G.Saray'da Barış Alper şoku! 11:32
Beşiktaş'a Lille engeli! Beşiktaş'a Lille engeli! 11:21
Okan Buruk'un Zaha ve Kerem planı! Okan Buruk'un Zaha ve Kerem planı! 10:59
Dynamo Kyiv - Salzburg maçı hangi kanalda? Dynamo Kyiv - Salzburg maçı hangi kanalda? 10:53