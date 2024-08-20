Florentino Perez'den uçakta Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' fırçası!
Real Madrid'in, İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Mallorca ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Bu mücadelede milli yıldızımız Arda Güler'in son dakikalarda oyuna alınması büyük gündem olmuştu. Son olarak karşılaşmanın ardından Florentino Perez ile Carlo Ancelotti'nin arasında geçen o görüşme gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Defansa Central'de yer alan habere göre Real Madrid başkanı Florentino Perez ile Carlo Ancelotti arasında maçın ardından dönüş uçağında; Arda Güler, Brahim Diaz ve Lucas Vazquez'in oyuna çok geç girmesi hakkında bir görüşme gerçekleşti.
Perez'in tepkili olduğu bu duruma karşılık Carlo Ancelotti'nin hatasını itiraf ettiği vurgulandı.
Hatta İtalyan teknik adamın hatasını telafi etmek amacıyla milli yıldızımız Arda Güler'e Santiago Bernabeu'da Real Valladolid ile oynanacak olan maçta daha çok süre vereceği aktarıldı.
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