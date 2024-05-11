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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup ederken milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmayı 1 golle noktaladı. Eflatun beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti karşılaşmanın ardından milli oyuncuya övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 21:56
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada'ya konuk oldu.

Ligde şampiyonluğunu ilan eden Eflatun beyazlılar, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada 90 dakika süre alan Arda Güler etkili futbolunu bir golle süsledi.

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Maçın ardından İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti milli futbolcumuza övgü dolu sözler söyledi;

Carlo Ancelotti: "Arda Güler kale önünde çok etkili. Basit şekilde goller atıyor. O saf bir yetenek ve çok iyi iş çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

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