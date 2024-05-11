Real Madrid'de Arda Güler şov devam ediyor! İşte attığı gol

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler gollerine devam ediyor. 2023-24 sezonunda La Liga'yi şampiyon bitiren eflatun-beyazlılarda 19 yaşındaki oyuncu, 35. haftada oynanan Granada deplasmanına ilk 11'de başladı.
45+2'DE SAHNEYE ÇIKTI!
Bu sezon forma şansı bulduğu maçlarda klasını konuşturan Arda Güler, Granada maçını da boş geçmedi. 45+2. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu, Fran Garcia'nın asistinde topu filelere göndermeyi başardı.
LA LIGA'DA ÜÇÜNCÜ GOLÜ!
Son haftalarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de görev verdiği Arda Güler, La Liga'da bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.
GOLLLL ARDDDAAAA GÜLERRRRRR 🔥🔥 YİNE ATTTIIIIII ⭐️ pic.twitter.com/9xHgzXrK8c— S Sport (@ssporttr) May 11, 2024