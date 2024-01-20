Haberler Real Madrid "Özür dilerim Arda"

"Özür dilerim Arda"

Atletico Madrid karşısında şans bulamayan Arda Güler’le konuşan Ancelotti, “Seni bugün oyuna alamadım, üzgünüm. Pazar günü süre bulacaksın” dedi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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"Özür dilerim Arda"

Sakatlığını atlatarak formasına kavuşan Arda Güler, Real Madrid'de son dönemlerde şans bulmaya başlamıştı. Genç yıldız, eflatun-beyazlı ekibin kupada Atletico Madrid'le oynadığı mücadelede yedek soyundu. Carlo Ancelotti süre vermediği Arda'yla maçın sonunda özel bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam, 18 yaşındaki oyuncuya şans vermediği için özür diledi. Ancelotti, "Arda, seni bugün oyuna alamadım, üzgünüm. Pazar günü süre bulacaksın" ifadelerini kullandı. Arda Güler'in, 21 Ocak'ta La Liga'da oynanacak Almeria maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Eflatun-beyazlı formayı 1 kez Kral Kupası 1 kez de İspanya Süper Kupası'nda sırtına geçiren Arda, toplam 67 dakika forma giydi. Henüz ligde şans bulamayan genç yıldız, bu hafta Almeria mücadelesiyle siftah yapacak.

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