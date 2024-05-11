Haberler Real Madrid Granada 0-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler attı R. Madrid farklı kazandı!

Granada 0-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler attı R. Madrid farklı kazandı!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda konuk olduğu Granada'yı 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:15
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Granada 0-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler attı R. Madrid farklı kazandı!

İspanya La Liga'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11'de başladı. Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen Real Madrid atağında Fran Garcia'nın pasında penaltı noktası yakınlarında topu kontrol eden milli futbolcu, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan şampiyon Madrid puanını 90'a yükseltti ve en yakın takipçisi Girona ile puan farkını 15'e çıkardı.

Granada karşısında 90 dakika sahada kalan Arda Güler, ligde 8. kez forma giyerken, toplamda gol sayısını 3 yaptı.

La Liga'da 36. hafta maçları hafta içi oynanacak ve Real Madrid de Alaves'i konuk edecek.

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