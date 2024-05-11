Granada - Real Madrid maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda Granada ile kozlarını paylaşıyor. Milli futbolcumuz karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.
La Liga'da şampiyonluğunu garantileyen eflatun beyazlılar, deplasmanda galibiyet almak için sahaya çıkıyor.
Öte Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalma başarısı gösterdi.
ARDA GÜLER İLK 11'DE!
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Rüdiger, Garcia, Camavinga, Modric, Ceballos, Arda Güler, Brahim
Granada - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GRANADA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Granada - Real Madrid maçı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.