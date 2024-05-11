Haberler Real Madrid Granada - Real Madrid maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de!

Granada - Real Madrid maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid deplasmanda Granada ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Granada - Real Madrid maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Granada - Real Madrid maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda Granada ile kozlarını paylaşıyor. Milli futbolcumuz karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.

La Liga'da şampiyonluğunu garantileyen eflatun beyazlılar, deplasmanda galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Öte Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalma başarısı gösterdi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE!

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Rüdiger, Garcia, Camavinga, Modric, Ceballos, Arda Güler, Brahim

Granada - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GRANADA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Granada - Real Madrid maçı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi
Yönetimde olacak mı? Resmen açıkladı
DİĞER
Ronaldo'yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United'ın en iyi transferleri belli oldu
CHP Genel Merkezi'nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
1. Lig'de play-off'a kalan ve düşen takımlar belli oldu!
Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Arda Güler şoku!
Arda'dan U14 Milli Takım kampına ziyaret!
İstanbul baraj doluluk oranı 11 MAYIS rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! 18:42
F.Bahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü açıkladı F.Bahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü açıkladı 18:28
Tuzlaspor ligden düşen son takım oldu! Tuzlaspor ligden düşen son takım oldu! 18:22
Boluspor 90+3'te play-off'a kaldı! Boluspor 90+3'te play-off'a kaldı! 18:21
Eyüp deplasmanda farklı kazandı Eyüp deplasmanda farklı kazandı 18:12
Adanaspor ligde kalmayı başardı! Adanaspor ligde kalmayı başardı! 18:08
Daha Eski
Sakaryaspor play-off finaline kaldı! Sakaryaspor play-off finaline kaldı! 18:05
Şanlıurfa kümede kaldı Şanlıurfa kümede kaldı 18:04
1. Lig'de play-off'a kalan ve düşen takımlar belli oldu! 1. Lig'de play-off'a kalan ve düşen takımlar belli oldu! 18:03
Göztepe ile Bodrumspor yenişemedi! Göztepe ile Bodrumspor yenişemedi! 18:02
Yönetimde olacak mı? Resmen açıkladı Yönetimde olacak mı? Resmen açıkladı 17:46
City yendi liderliğe yükseldi! City yendi liderliğe yükseldi! 17:01