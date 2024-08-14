Haberler Real Madrid

Real Madrid 2-0 Atalanta (MAÇ SONUCU ÖZET) UEFA Süper Kupa Arda Güler'li Real Madrid'in!

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Arda Güler'in takımı Real Madrid rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 00:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid 2-0 Atalanta (MAÇ SONUCU ÖZET) UEFA Süper Kupa Arda Güler'li Real Madrid'in!

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'da karşı karşıya geldi.

Bu dev maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.

İki takımın da birer topu direkten dönerken maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı Real Madrid baskısını artırdı. 59. dakikada Junior Vinicius'un pasında Federico Valverde topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi.

68. dakikada Bellingham'ın ortasında topla buluşan Kylian Mbappe'nin golüyle Real Madrid farkı 2'ye çıkardı.

88. dakikada milli yıldızımız Arda Güler, Junior Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Real Madrid, 6 kez bu kupayı müzesine götürerek en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Türk Telekom
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...
DİĞER
Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti! Batı'ya tepki İslam dünyasına çağrı: "İsrail'e baskılar artsın diye çalışacağız"
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum'dan dikkat çeken transfer! Bodrum'dan dikkat çeken transfer! 22:51
Ndour ilk antrenmanına çıktı! Ndour ilk antrenmanına çıktı! 22:49
Fırtına kritik maça hazır! Fırtına kritik maça hazır! 22:46
Hacıosmanoğlu ile Ceferin bir arada! Hacıosmanoğlu ile Ceferin bir arada! 20:39
"Umarım Cuma günü..." "Umarım Cuma günü..." 20:04
Süper Kupa Real Madrid'in! Süper Kupa Real Madrid'in! 19:38
Daha Eski
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... 18:28
Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız 18:10
"Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" "Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" 17:51
Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! 17:01
Juventus'ta sözleşme feshedildi! Juventus'ta sözleşme feshedildi! 16:47
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 16:46