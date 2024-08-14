Real Madrid 2-0 Atalanta (MAÇ SONUCU ÖZET) UEFA Süper Kupa Arda Güler'li Real Madrid'in!

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'da karşı karşıya geldi.

Bu dev maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.

İki takımın da birer topu direkten dönerken maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı Real Madrid baskısını artırdı. 59. dakikada Junior Vinicius'un pasında Federico Valverde topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi.

68. dakikada Bellingham'ın ortasında topla buluşan Kylian Mbappe'nin golüyle Real Madrid farkı 2'ye çıkardı.

88. dakikada milli yıldızımız Arda Güler, Junior Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Real Madrid, 6 kez bu kupayı müzesine götürerek en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ GOLL | Vinicius rakibini mükemmel geçti, Valverde'ye 'Al da at' dedi. Real Madrid önde! pic.twitter.com/1PlkzrC5PW — TRT Spor (@trtspor) August 14, 2024