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Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid evinde ağırladığı Cadiz'i 3-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam etti. A Milli yıldızımız Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç oyuncu 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın ardından yaptığı açıklamada Arda Güler'in performansını değerlendirdi. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:47
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Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

İspanyol devi Real Madrid sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. A Milli yıldızımız Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 66 dakika süre aldı.

Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti maç sonu yaptığı açıklamada, Arda Güler'in performansını değerlendirdi.

İşte o sözler...

"Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor."

"Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil."

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