Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Son olarak Athletic Bilbao maçı sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartışığı iddia edilen milli oyuncu, ekstra çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın 2 gün izinli olmasına rağmen çalışmalarına devam eden Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.