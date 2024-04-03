Haberler Real Madrid Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Son dakika spor haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden milli yıldız Arda Güler, transferiyle büyük yankı uyandırmıştı. İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu, takımın izinli olmasına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Arda'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri şaşkına çevirdi. İşte o kareler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 12:50
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Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla taraflı tarafsız herkesi mest eden Arda Güler, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmişti.

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Adı sık sık Barcelona ile anılan genç futbolcu, bir başka İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

La Liga ekibi, Arda Güler transferi için sarı-lacivertlilerle 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Milli yıldız, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de katıldığı imza töreninde İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Real Madrid kariyerine şanssız bir başlangıç yapan Arda, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kaldı.

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Sene başına kadar sakatlıklarla boğuşan 19 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Son olarak Athletic Bilbao maçı sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartışığı iddia edilen milli oyuncu, ekstra çalışmalarını sürdürüyor.

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Takımın 2 gün izinli olmasına rağmen çalışmalarına devam eden Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Genç yıldızın fiziksel değişim görenleri hayrete düşürdü. İşte o fotoğraflar...

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