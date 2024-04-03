Arda Güler'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı
Son dakika spor haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden milli yıldız Arda Güler, transferiyle büyük yankı uyandırmıştı. İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu, takımın izinli olmasına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Arda'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri şaşkına çevirdi. İşte o kareler...
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Milli yıldız, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de katıldığı imza töreninde İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Real Madrid kariyerine şanssız bir başlangıç yapan Arda, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kaldı.
Sene başına kadar sakatlıklarla boğuşan 19 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Son olarak Athletic Bilbao maçı sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartışığı iddia edilen milli oyuncu, ekstra çalışmalarını sürdürüyor.
Takımın 2 gün izinli olmasına rağmen çalışmalarına devam eden Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.
Genç yıldızın fiziksel değişim görenleri hayrete düşürdü. İşte o fotoğraflar...
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