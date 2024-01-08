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Real Madrid'in Süper Kupa maç kadrosu açıklandı! Arda Güler...

Real Madrid Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Eflatun beyazlıların maç kadrosu açıklandı. Milli oyuncumuz Arda Güler kafilede yer aldı. İşte detaylar... | SON DAKİKA HABERİ

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 18:24 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 18:28
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Real Madrid'in Süper Kupa maç kadrosu açıklandı! Arda Güler...

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid ile oynanacak müsabakanın kadrosunda yer aldı.

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosu belli oldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Arda Güler de maç kadrosunda yer aldı. 10 Ocak Çarşamba günü Al-Awwal Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanacak müsakada eflatun-beyazlılar yarı finalde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde Barcelona ve Osasuna kozlarını paylaşacak. Kupanın finali ise pazar günü yapılacak.

Hazırlıklarını tamamlayarak Riyad'a hareket eden Madrid ekibinin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz."

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