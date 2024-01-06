Haberler Real Madrid Arandina 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler ilk maçına çıktı!

Arandina 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler ilk maçına çıktı!

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Real Madrid deplasmanda Arandina'yı 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Milli futbolcumuz Arda Güler eflatun beyazlı formayla ilk maçına çıktı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 01:02 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 01:28
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Arandina 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler ilk maçına çıktı!

İspanya Kral Kupası'nda Arandina takımını 3-1 yenerek son 16 turuna kalan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.

El Montecillo Stadı'nda oynanan son 32 turu maçında, Real Madrid deplasmanda Arandina'ya konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 54. dakikasında Joselu, penaltıdan kaydettiği gol ile Real Madrid'i 1-0 öne geçirirken, 55. dakikada Brahim Diaz, farkı ikiye çıkardı. Rodrygo ise 90. dakikada kaydettiği gol ile Real Madrid'i 3-0 öne geçirdi.

Arandina, uzatmalarda bulduğu gol ile farkı ikiye indirse de karşılaşmayı 3-1 kazanan Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan ve 59 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı.

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ARDA, 6,5 AY SONRA SAHADA

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun'da Galler'i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2'nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

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