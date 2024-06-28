Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

Habere göre Arda Güler bir an önce Real Madrid'e katılmak istediğini açıkça belirtti ve "Geçen yılı çoktan geride bıraktım" dedi. Valdebebas ofisleri Güler'in Real Madrid'in 24/25 sezon öncesi hazırlıklarını kaçırmamasını ve hak ettiği tatili almasını sağlamak için çalışmalara başladı bile.