Haberler Real Madrid Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

Arda Güler, A Milli Takım'da EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yetenek, oynadığı futbolla gruptan çıkmamızda büyük rol oynarken son olarak Arda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız isim ile Carlo Ancelotti arasında geçen o telefon görüşmesi gündem oldu. İşte haberin detayları...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 12:53
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Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

A Milli Takım, son olarak F Grubu'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

Milliler bu maçın ardından gruptan 2. likle çıktı ve son 16'da Avusturya ile eşleşti.

Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

Bizim Çocuklar'ın gruptan çıkmasında genç yetenek Arda Güler önemli bir rol oynadı.

Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

Arda Güler'in performansı Real Madrid teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor.

Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, son 16 turuna yükselen Arda Güler'i telefonla arayarak tebrik etti.

Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

Ancelotti, Türkiye'nin finale yükselmesi halinde Arda Güler'in sezon öncesi ABD'de düzenlenecek kampa katılmasının zorunlu olmadığını oyuncuya bildirdi. Futbolcu ise Ancelotti'nin bu önerisine karşı çıktı.

Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

"BENİ TURDAN ÇIKARMANIZA GEREK YOK"

Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre Ancelotti, Arda Güler'e Türkiye'nin finale yükselmesi halinde ABD'deki sezon öncesi kampa geç katılabileceğini bildirdi. Arda Güler ise Ancelotti'ye "Beni turdan çıkarmanıza gerek yok, daha az tatilim olsa bile sizinle birlikte olmak istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Arda Güler'den büyük fedakarlık! Carlo Ancelotti'ye öyle bir cevap verdi ki...

Habere göre Arda Güler bir an önce Real Madrid'e katılmak istediğini açıkça belirtti ve "Geçen yılı çoktan geride bıraktım" dedi.

Valdebebas ofisleri Güler'in Real Madrid'in 24/25 sezon öncesi hazırlıklarını kaçırmamasını ve hak ettiği tatili almasını sağlamak için çalışmalara başladı bile.

Casper
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