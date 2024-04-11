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Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Mallorca maçında...

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 31. haftasında Mallorca deplasmanına konuk olacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 16:01
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Mallorca maçında...

La Liga'da 30 hafta sonunda topladığı 75 puanla en yakın takipçisi Barcelona'nın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, 31. haftada Mallorca deplasmanına konuk olacak.

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi Arda Güler ile ilgili flaş bir karar aldı.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; tecrübeli çalıştırıcı, Mallorca maçında milli yıldıza ilk 11'de şans verecek.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol attı.

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