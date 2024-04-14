TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler'in en sonunda sabrı taştı! İşte yıldız ismin aldığı flaş karar

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Mallorca'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada gözler milli yıldızımız Arda Güler'in üzerindeydi. Mücadelede yedek kulübesinde oturan Arda Güler'in oyuna dahil olması beklenirken teknik direktör Carlo Ancelotti futbolcuyu sahaya sürmedi. Bu nedenle Arda Güler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı aktarılırken yıldız isimden flaş karar geldi. Ünlü gazeteci Ramon Alvarez sosyal medyadan yaptığı açıklamada Arda Güler'in sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime bildirdiğini duyurdu. Haberde Ancelotti'nin de bu fikre sıcak baktığı aktarıldı. Kulüp yönetiminin ne karar vereceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi. Futbolcu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.