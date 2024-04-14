Haberler Real Madrid TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler'in en sonunda sabrı taştı! İşte yıldız ismin aldığı flaş karar

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler'in en sonunda sabrı taştı! İşte yıldız ismin aldığı flaş karar

İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten milli yıldız Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan son olarak geleceği hakkında flaş transfer kararı geldi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 12:52
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TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler'in en sonunda sabrı taştı! İşte yıldız ismin aldığı flaş karar

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Mallorca'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada gözler milli yıldızımız Arda Güler'in üzerindeydi.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler'in en sonunda sabrı taştı! İşte yıldız ismin aldığı flaş karar

Mücadelede yedek kulübesinde oturan Arda Güler'in oyuna dahil olması beklenirken teknik direktör Carlo Ancelotti futbolcuyu sahaya sürmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler'in en sonunda sabrı taştı! İşte yıldız ismin aldığı flaş karar

Bu nedenle Arda Güler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı aktarılırken yıldız isimden flaş karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler'in en sonunda sabrı taştı! İşte yıldız ismin aldığı flaş karar

Ünlü gazeteci Ramon Alvarez sosyal medyadan yaptığı açıklamada Arda Güler'in sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime bildirdiğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler'in en sonunda sabrı taştı! İşte yıldız ismin aldığı flaş karar

Haberde Ancelotti'nin de bu fikre sıcak baktığı aktarıldı. Kulüp yönetiminin ne karar vereceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi. Futbolcu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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