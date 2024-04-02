Haberler Real Madrid Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devine imza atmasıyla büyük yankı uyandırmıştı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve takıma dönmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldızın, Athletic Bilbao maçının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartıştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 12:04
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Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Athletico Bilbao, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Eflatun-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 73. dakikalarda Rodrygo kaydetti.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

İspanyol devi bu sonuçla puanını 75'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Bu sezonki 6. yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 56 puanda kaldı.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadeleyi süre almadan tamamladı.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

İspanyol basını, eflatun-beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti ile Arda Güler, Athletic Bilbao maçının ardından tartıştı.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Haberde Arda'nın maç sonrası Ancelotti ile görüştüğü ve takımdaki durumuyla ilgili düşüncelerini aktardığı kaydedildi.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

"SAKİN OL"

Arda Güler'in hocasına "Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dediği, Ancelotti'nin ise Arda'ya "Sakin ol" diyerek karşılık verdiği aktarıldı.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre aldı.

Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...

Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

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