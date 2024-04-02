Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Athletic Bilbao maçı sonrası...
Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devine imza atmasıyla büyük yankı uyandırmıştı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve takıma dönmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldızın, Athletic Bilbao maçının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartıştığı öne sürüldü. İşte detaylar...
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İspanyol devi bu sonuçla puanını 75'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 6. yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 56 puanda kaldı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadeleyi süre almadan tamamladı.
İspanyol basını, eflatun-beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti ile Arda Güler, Athletic Bilbao maçının ardından tartıştı.
Haberde Arda'nın maç sonrası Ancelotti ile görüştüğü ve takımdaki durumuyla ilgili düşüncelerini aktardığı kaydedildi.
"SAKİN OL"
Arda Güler'in hocasına "Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dediği, Ancelotti'nin ise Arda'ya "Sakin ol" diyerek karşılık verdiği aktarıldı.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre aldı.
Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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