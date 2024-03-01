Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Montella, Arda Güler'le ilgili gelen bir soruya, "Evet çok az oynuyor. Ümit ediyorum ki artık daha fazla oynayabilsin. Fiziksel durumunu da takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak" dedi.