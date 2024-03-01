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Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için işler yolunda gitmiyor. Süre bulmakta zorlanan genç oyuncunun oldukça üzgün olduğu iddia ediliyor. Eflatun-beyazlılarda Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki futbolcuyu az tercih etmesi nedeniyle sorgulanıyor. Deneyimli teknik adamın bu durumdan oldukça bıkkın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 09:45
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Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldız Arda Güler, İspanyol devinde istediğini bulamadı.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalan genç oyuncu, iyileşmesinin ardından beklediği süreleri alamadı.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

92 DAKİKA SAHADA KALDI!
Real Madrid'de bu sezon sadece 92 dakika, yani maçların %2.7'sinde sahada kalan Arda Güler bu durumdan hiç memnun değil.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Son olarak Sevilla maçında oyuna girmek için saha kenarına gelen 19 yaşındaki futbolcu, Luka Modric'in attığı golden sonra Ancelotti tarafından taktik değişikliği nedeniyle oyuna alınmadı.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

"GOL SONRASI FİKRİM DEĞİŞTİ"
"Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" demişti.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

MONTELLA: ARDA GÜLER SÜRE BULMALI
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler hakkında yaptığı açıklamada daha fazla süre bulması gerektiğini söyledi.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Montella, Arda Güler'le ilgili gelen bir soruya, "Evet çok az oynuyor. Ümit ediyorum ki artık daha fazla oynayabilsin. Fiziksel durumunu da takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak" dedi.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Vincenzo Montella, mart içinde oynanacak hazırlık maçlarında Arda Güler için son kararını verecek.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye basın toplantılarında sık sık genç yıldız hakkında sorular geliyor.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

ARDA GÜLER SORULARINDAN BIKTI!
İspanyol basını, Ancelotti'nin kendisine yöneltilen Arda Güler sorularından bıktığını duyurdu.

Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...

Haberde; İtalyan çalıştırıcının genç yıldızı yeni sezonda kiralık olarak göndermek istediği bilgisi paylaşıldı. Arda Güler'i İspanya, İtalya ve Almanya'dan isteyen kulüpler var.

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