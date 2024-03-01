Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı! Arda Güler...
Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için işler yolunda gitmiyor. Süre bulmakta zorlanan genç oyuncunun oldukça üzgün olduğu iddia ediliyor. Eflatun-beyazlılarda Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki futbolcuyu az tercih etmesi nedeniyle sorgulanıyor. Deneyimli teknik adamın bu durumdan oldukça bıkkın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
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92 DAKİKA SAHADA KALDI!
Son olarak Sevilla maçında oyuna girmek için saha kenarına gelen 19 yaşındaki futbolcu, Luka Modric'in attığı golden sonra Ancelotti tarafından taktik değişikliği nedeniyle oyuna alınmadı.
"GOL SONRASI FİKRİM DEĞİŞTİ"
"Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" demişti.
MONTELLA: ARDA GÜLER SÜRE BULMALI
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler hakkında yaptığı açıklamada daha fazla süre bulması gerektiğini söyledi.
Montella, Arda Güler'le ilgili gelen bir soruya, "Evet çok az oynuyor. Ümit ediyorum ki artık daha fazla oynayabilsin. Fiziksel durumunu da takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak" dedi.
Vincenzo Montella, mart içinde oynanacak hazırlık maçlarında Arda Güler için son kararını verecek.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye basın toplantılarında sık sık genç yıldız hakkında sorular geliyor.
ARDA GÜLER SORULARINDAN BIKTI!
İspanyol basını, Ancelotti'nin kendisine yöneltilen Arda Güler sorularından bıktığını duyurdu.
Haberde; İtalyan çalıştırıcının genç yıldızı yeni sezonda kiralık olarak göndermek istediği bilgisi paylaşıldı. Arda Güler'i İspanya, İtalya ve Almanya'dan isteyen kulüpler var.
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