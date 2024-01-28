Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Arda acele etmesin, takım bir çok kulvarda bir çok maç oynuyor. Oynatılmadığı zaman kendisini maçlarda göstermezse bile, sıkı çalışır antrenmanda kendisini gösterirse hocası ona forma verecektir."

Benjamin 'kiralık' konusuna ise temkinli yaklaşıyor: "Bu iyi olabilir ama olmayabilir de. Aslında koşullara, tercihlere bağlı olarak değişir. Bence önceliği Real'de kalmaya vermeli yine de... Arda eğer Türkiye'deki en iyi futbolculardansa burada da başarılı olur, sadece biraz daha fazla efor sarf etmeli."