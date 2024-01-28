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Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sakatlığını atlatmasının ardından süre bulmaya başladı. Son oynanan Las Palmas maçında sonradan dahil olan genç yıldız, daha fazla forma şansı bulmak için çalışıyor. Kendini göstermek isteyen Arda Güler'e Real Madrid taraftarı sahip çıktı. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 10:22
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Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Real Madrid taraftarı sancılı başlangıca rağmen, Arda Güler'in geleceğinin parlak olduğuna inanıyor. Müthiş yeteneklerini sergileyerek takımın önemli isimlerinden biri haline geleceğini düşündükleri genç yıldıza daha çok forma verilmesini istiyorlar.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri sıkıntılı başladı. Sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu iyileştikten sonra da beklediği kadar çok forma şansı bulamadı. Milliyet, İspanyol taraftarlara milli yıldızı sordu ve yanıtlarını derledi.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Aslen Cordobalı olan ve eflatun-beyazlı renklere gönül veren Pedro, "Arda Güler çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Transferini ilk duyduğumda Bellingham gibi gelecek vaat eden bir ismin kadroya dahil edildiğini düşündüm. Real Madrid kariyerine çok talihsiz sakatlıklarla başladı.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Neyse ki Arda'nın geleceğinin parlak olduğunu, çok iyi bir fubolcu olacağını düşünüyorum. Kendisini günden güne geliştirecek ve kısa bir sürede takım için önemli bir isim haline gelecek" dedi.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Bunun üzerine kendisine 'Başka bir takıma kiralık olarak gitse, daha mı iyi olur?' diye sorunca Pedro şu yanıtı veriyor: "Bir yıllığına başka bir takıma gitmeli bence. Böylece döndüğü zaman Real'e daha çok katkı sağlayabilir.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Eğer kalırsa, bir çok kaliteli futbolcunun bulunduğu kadroda her maçta forma giymesi kolay olmayacak, o yüzden maç ritmini bulması zorlaşacaktır. Bu yaştaki bir futbolcunun sürekli oynayarak kendisini geliştirebileceğini unutmamak gerek."

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Doğuştan Real Madridli Vicente, "Arda'ya güveniyorum. Gelişimi ve takımdaki geleceği kendisine bağlı. Real Madrid baskının yoğun olduğu bir kulüp. Bu baskıyla başa çıkıp ritminizi bulmanız gerekir. İspanya'da oynamak biraz farklıdır.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Fenerbahçe'de de baskı vardı muhtemelen ama Fenerbahçe Türkiye'de zirvede bir ekip, Real ise dünyanın zirvesinde; o yüzden farklı bir durum söz konusu" diyerek görüşlerini özetliyor.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Geçici olarak başka bir takıma gitmesi konusundaysa düşünceleri biraz daha farklı: "Öncelikle Real Madrid formasıyla LaLiga maçlarına çıkması önemli. Bunu yaptıktan sonra belki o zaman başka bir ekibe bir süreliğine gitmesi faydalı olabilir. Brahim Diaz'ın durumunu buna örnek gösterebiliriz. Transfer olduktan sonra Real'de oynadı, sonra Milan'a kiralık gitti.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

"YENİ MODRIC OLABİLİR"

Oradan güçlü döndü ve şimdi takımın ilk 11 oyuncusu oldu. Arda da aynı yolu izleyebilir. Artık yavaş yavaş süre almaya başladı ama ben kendi adıma onu daha çok sahada görmeyi isterim. Çünkü o bir top cambazı, bir futbol sihirbazı. Yeni Modric olması gerekir."

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Oviedo'da yaşayan bir Realli olan Benjamin ise şunları söylüyor: "18 yaşında Real Madrid'e transfer olması onun ne kadar önemli ve gelecek vaat eden bir isim olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Real'de bir geleceği olacaktır.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

"MBAPPE'YE GEREK YOK"
Mbappe gelecek diyorlar, bence hiç gerek yok, ona o söylenen paraları ödemenin alemi yok; Arda ve bir çok genç geldi takıma hepsi de çok iyiler, bu isimler oynasın.

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Arda acele etmesin, takım bir çok kulvarda bir çok maç oynuyor. Oynatılmadığı zaman kendisini maçlarda göstermezse bile, sıkı çalışır antrenmanda kendisini gösterirse hocası ona forma verecektir."

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Benjamin 'kiralık' konusuna ise temkinli yaklaşıyor: "Bu iyi olabilir ama olmayabilir de. Aslında koşullara, tercihlere bağlı olarak değişir. Bence önceliği Real'de kalmaya vermeli yine de... Arda eğer Türkiye'deki en iyi futbolculardansa burada da başarılı olur, sadece biraz daha fazla efor sarf etmeli."

Real Madrid taraftarlarından flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"

Arda transfer olduğunda oyuncuyu tanımak için internette videolarını izlediğini belirten Jorge ise "Arda Türkiye'den büyük gelecek vaat eden bir oyuncu olarak geldi ama ne yazık ki ilk başta her şey istediği gibi gitmedi. Dört ay içinde bir çok sakatlık yaşadı, sabırlı olmak gerekir" diyor.

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