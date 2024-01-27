Arda Güler La Liga'da ilk kez sahne aldı! Milli yıldızdan mesaj var

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu.

Vinicius ve Tchouameni'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Madrid temsilcisi, 54 puanla ligdeki liderliği sürdürüyor.

Arda Güler ise karşılaşmanın 81. dakikasında Rodrygo'nun oyuna dahil olarak Real Madrid formasıyla ilk La Liga maçına çıktı.

Real Madrid, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan genç yıldızın La Liga'daki ilk maçıyla ilgili duygularını paylaştığı bir video yayınladı.

Mutluluğunu dile getiren Arda, "Merhaba, Madridistas. LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Birlikte daha fazlası gelecek. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

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