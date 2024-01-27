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Arda Güler La Liga'da ilk kez sahne aldı! Milli yıldızdan mesaj var

Real Madrid'in Las Palmas'ı 2-1 yendiği maçta 81. dakikada oyuna dahil olan milli yıldızımız Arda Güler, ilk kez La Liga'da sahne aldı. Arda, karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı. İşte o sözler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 21:23 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 22:56
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Arda Güler La Liga'da ilk kez sahne aldı! Milli yıldızdan mesaj var

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu.

Vinicius ve Tchouameni'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Madrid temsilcisi, 54 puanla ligdeki liderliği sürdürüyor.

Arda Güler ise karşılaşmanın 81. dakikasında Rodrygo'nun oyuna dahil olarak Real Madrid formasıyla ilk La Liga maçına çıktı.

Real Madrid, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan genç yıldızın La Liga'daki ilk maçıyla ilgili duygularını paylaştığı bir video yayınladı.

Mutluluğunu dile getiren Arda, "Merhaba, Madridistas. LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Birlikte daha fazlası gelecek. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

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