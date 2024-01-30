Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi
Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta eflatun-beyazlıların Las Palmas ile oynadığı karşılaşmada La Liga'daki ilk maçına çıkan milli yıldız, antrenmanda tecrübeli yıldız Luka Modric'i çılgına çevirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Real Madrid kariyerine şanssız bir başlangıç yapan 18 yaşındaki futbolcu, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kaldı.
Sakatlığını atlatan Arda Güler, 6 Ocak'ta Arandina ile oynanan İspanya Kral Kupası 3. Tur maçında ilk kez Real Madrid formasını giydi.
İspanya Süper Kupası yarı finalinde oynanan Atletico Madrid maçında da süre alan genç futbolcu, son olarak La Liga'da geçtiğimiz hafta oynanan Las Palmas maçında 9 dakika oynadı.
Takımla çalışmalarına devam eden Arda, İspanya'da gündemden düşmüyor.
La Liga'da perşembe günü Getafe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'in antrenmanında dikkat çeken anlar yaşandı.
Defensa Central'in haberine göre; idmanda gerçekleştirilen çift kale maçta Arda Güler'i savunan Luka Modric çılgına döndü.
"SOL AYAĞINI DAHA İYİ SAVUNMALIYIM"
Hırvat yıldız, Arda'nın topu soluna çekerek kendisini çalımlaması ve şut imkanı yaratmasının ardından "Sol ayağını daha iyi savunmam lazım, lanet olsun!" diye bağırarak serzenişte bulundu.
Haberin detayında Arda Güler'in yeteneklerinin kabul gördüğü ve takımda bir hayranlık uyandırdığı da vurgulandı.
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