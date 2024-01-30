Haberler Real Madrid Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta eflatun-beyazlıların Las Palmas ile oynadığı karşılaşmada La Liga'daki ilk maçına çıkan milli yıldız, antrenmanda tecrübeli yıldız Luka Modric'i çılgına çevirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 13:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler, sezon başında İspanya'nın yolunu tuttu.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Genç yıldız, La Liga devi Real Madrid'e transfer oldu.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

İspanyol ekibi, Arda Güler transferi için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli + 10 milyon Euro bonus + Sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Real Madrid kariyerine şanssız bir başlangıç yapan 18 yaşındaki futbolcu, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kaldı.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Sakatlığını atlatan Arda Güler, 6 Ocak'ta Arandina ile oynanan İspanya Kral Kupası 3. Tur maçında ilk kez Real Madrid formasını giydi.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

İspanya Süper Kupası yarı finalinde oynanan Atletico Madrid maçında da süre alan genç futbolcu, son olarak La Liga'da geçtiğimiz hafta oynanan Las Palmas maçında 9 dakika oynadı.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Takımla çalışmalarına devam eden Arda, İspanya'da gündemden düşmüyor.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

La Liga'da perşembe günü Getafe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'in antrenmanında dikkat çeken anlar yaşandı.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Defensa Central'in haberine göre; idmanda gerçekleştirilen çift kale maçta Arda Güler'i savunan Luka Modric çılgına döndü.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

"SOL AYAĞINI DAHA İYİ SAVUNMALIYIM"

Hırvat yıldız, Arda'nın topu soluna çekerek kendisini çalımlaması ve şut imkanı yaratmasının ardından "Sol ayağını daha iyi savunmam lazım, lanet olsun!" diye bağırarak serzenişte bulundu.

Arda Güler Luka Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi

Haberin detayında Arda Güler'in yeteneklerinin kabul gördüğü ve takımda bir hayranlık uyandırdığı da vurgulandı.

DİĞER
Cemal Can Canseven'in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!
8 BAŞLIKLA GERÇEK BELEDİYECİLİK! İşte AK Parti’nin merak edilen seçim beyannamesi! Kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı, üstyapı....
G.Saray'a 15 milyon Euro'luk yıldız!
R. Madrid'in yıldızı Cimbom'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın"
Arda Güler'den mesaj var!
KARADENİZ USULÜ KİŞ TARİFİ | Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Bu yıl Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Ayın kaçında? DİYANET
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi Arda Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi 13:47
Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı 13:04
Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 12:50
Zeki Çelik'ten transfer kararı! G.Saray... Zeki Çelik'ten transfer kararı! G.Saray... 12:25
Göztepe'de Altay maçı öncesi sakatlık şoku! Göztepe'de Altay maçı öncesi sakatlık şoku! 12:24
Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman? 12:14
Daha Eski
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:11
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:03
R. Madrid'in yıldızı Cimbom'a geliyor! R. Madrid'in yıldızı Cimbom'a geliyor! 11:42
Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den! 11:40
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 11:40
Roma deplasmanda kazandı! Roma deplasmanda kazandı! 01:16