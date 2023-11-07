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Nacho Fernandez'den flaş Arda Güler sözleri! "Real Madrid için doğmuş"

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in tecrübeli ismi Nacho Fernandez, Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında transfer edilen genç yetenek Arda Güler için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 18:06 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 18:09
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Nacho Fernandez'den flaş Arda Güler sözleri! "Real Madrid için doğmuş"

Real Madrid'in deneyimli futbolcularından Nacho Fernandez, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecekleri Braga maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"REAL MADRID İÇİN DOĞMUŞ"

İspanyol defans oyuncu, milli futbolcu Arda Güler için de açıklamasında övgü dolu sözlere yer verdi. Nacho, "Arda Güler çok genç ve inanılmaz yetenekli. Real Madrid'de oynamak için doğmuş, Şimdi bunu göstermek zorunda. İyileşti ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz". ifadelerini kullandı.

Sakatlığını geride bırakan Arda Güler, ligde Rayo Vallecano ile oynanan maçta kadroda kendisine yer bulmuş fakat genç oyuncu Carlo Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti. 18 yaşındaki milli futbolcu, Braga müsabakasının kadrosuna da dahil edildi.

Real Madrid'in Braga ile ile oynayacağı karşılaşma çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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