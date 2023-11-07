Nacho Fernandez'den flaş Arda Güler sözleri! "Real Madrid için doğmuş"

Real Madrid'in deneyimli futbolcularından Nacho Fernandez, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecekleri Braga maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"REAL MADRID İÇİN DOĞMUŞ"

İspanyol defans oyuncu, milli futbolcu Arda Güler için de açıklamasında övgü dolu sözlere yer verdi. Nacho, "Arda Güler çok genç ve inanılmaz yetenekli. Real Madrid'de oynamak için doğmuş, Şimdi bunu göstermek zorunda. İyileşti ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz". ifadelerini kullandı.

Sakatlığını geride bırakan Arda Güler, ligde Rayo Vallecano ile oynanan maçta kadroda kendisine yer bulmuş fakat genç oyuncu Carlo Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti. 18 yaşındaki milli futbolcu, Braga müsabakasının kadrosuna da dahil edildi.

Real Madrid'in Braga ile ile oynayacağı karşılaşma çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.