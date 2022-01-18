Eden Hazard transfer kararını verdi

2019'da Chelsea'den 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
2019'da Chelsea'den 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberde Newcastle'ın, bonuslarla birlikte yaptığı 50 milyon Euro'luk teklifi Real Madrid'in kabul ettiği, Eden Hazard'ın ise İngiliz ekibine transfer olmak istemediği için teklifi reddettiği kaydedildi.
Haberde, Hazard'ın sadece Chelsea gibi büyük bir kulüp için Real Madrid'den ayrılmayı kabul edeceği belirtildi.
ANCELOTTI TERCİH ETMİYOR
La Liga'da topladığı 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr. ve Rodrygo'yu ilk 11'de tercih ediyor. Bu sezon 16 kez sahaya çıkan Belçikalı oyuncu 2 asist kaydetti.
Hazard, Madrid ekibinin son 10 maçının dördünde süre alırken, dördünde kadroda olmasına rağmen forma giymedi. İki maçı ise sakatlığı sebebiyle kaçırdı.