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Eden Hazard transfer kararını verdi

Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Eden Hazard ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig'den Newcastle United'ın 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Belçikalı yıldız geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 15:46
Eden Hazard transfer kararını verdi

2019'da Chelsea'den 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Eden Hazard transfer kararını verdi

Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Eden Hazard transfer kararını verdi

İngiliz basınında yer alan haberde Newcastle'ın, bonuslarla birlikte yaptığı 50 milyon Euro'luk teklifi Real Madrid'in kabul ettiği, Eden Hazard'ın ise İngiliz ekibine transfer olmak istemediği için teklifi reddettiği kaydedildi.

Eden Hazard transfer kararını verdi

Haberde, Hazard'ın sadece Chelsea gibi büyük bir kulüp için Real Madrid'den ayrılmayı kabul edeceği belirtildi.

Eden Hazard transfer kararını verdi

ANCELOTTI TERCİH ETMİYOR

La Liga'da topladığı 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr. ve Rodrygo'yu ilk 11'de tercih ediyor. Bu sezon 16 kez sahaya çıkan Belçikalı oyuncu 2 asist kaydetti.

Eden Hazard transfer kararını verdi

Hazard, Madrid ekibinin son 10 maçının dördünde süre alırken, dördünde kadroda olmasına rağmen forma giymedi. İki maçı ise sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

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