Real Madrid'den 4 gollü galibiyet | Real Madrid - Valencia: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Benzema'nın golüyle Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı, 52. dakikada Vinicius Junior'un golüyle başlarken 61'de Vinicius bir kez daha fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı. 76'da Valencia'nın kazandığı penaltıyı Guedes kaçırdı ancak seken topu tamamlayarak farkı ikiye indirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde bir kez daha Benzema golünü atarak skoru 4-1 olarak ilan etti.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, toplamda 301. gole ulaşarak Real Madrid tarihinin en golcü 4. ismi olmayı başardı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 49 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Valencia ise 28 puanda kaldı.