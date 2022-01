Carlo Ancelotti'den Mbappe cevabı!

İspanya La Liga'da Getafe ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına yeni yıl mesajıyla başlayan İtalyan teknik adam, "İyi antrenman yaptık. Neredeyse tüm takım hazır. Vinicius, Carvajal ve Bale iyileşiyor" dedi.

Daha önce pozitif çıktığı açıklanan kalecileri Courtois'in iyi durumda olduğunu söyleyen Ancelotti, "Courtois'ta semptom yok, iyi durumda, belki testte bir yanlışlık olmuştur. Evde çalıştı ancak Getafe maçında oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MBAPPE SORUSUNA CEVAP

Başarılı teknik adam, toplantıda kendisine yöneltilen Kylian Mbappe transferi için soruya, "Mbappe? Biz şu an sadece oynayacağımız müsabakaları kazanmayı düşünüyoruz. Şu an ilginç bir an. Ligde, kupada ve Süper Kupa'da maçlarımız var" ifadelerini kullandı.

Mbappe ile yenilmez bir takım olacaklarına inanıp inanmadığı sorulan Ancelotti, "Mbappe ve yenilmez olmak? Yenilmeyecek bir takım yoktur. Çok güçlü takımlar vardır ancak yenilmeyecek takım yoktur." şeklinde konuştu.