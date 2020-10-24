Barcelona 1-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nin 6. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Classico maçında kozlarını paylaştı. Nou Camp'da tarihte ilk kez seyircisiz oynanan müsabakada gülen taraf konuk ekip oldu. Zorlu müsabakayı Valverde, Sergio Ramos ve Modric'in golleriyle 3-1 kazananan Real Madrid 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golünü Anssumane Fati attı.

Bu sonuçla 6 hafta sonunda puanını 13'e yükselten Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu. Kötü gidişata bu maçta da dur diyemeyen Barcelona ise 7 puanla 10. sırada kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Huesca ile karşılaşacakken, Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak.



