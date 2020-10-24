Haberler İspanya La Liga Barcelona 1-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU

1-3 | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın dev mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. karşılaşmasında kazanan taraf 3-1'lik skorla Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Valverde, ve Modric kaydetti. Katalan ekibinin tek golü Anssumane Fati'den geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 19:00
Barcelona 1-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya 'nin 6. haftasında ile , El Classico maçında kozlarını paylaştı. Nou Camp'da tarihte ilk kez seyircisiz oynanan müsabakada gülen taraf konuk ekip oldu. Zorlu müsabakayı Valverde, ve Modric'in golleriyle 3-1 kazananan Real Madrid 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golünü Anssumane Fati attı.

Bu sonuçla 6 hafta sonunda puanını 13'e yükselten Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu. Kötü gidişata bu maçta da dur diyemeyen Barcelona ise 7 puanla 10. sırada kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Huesca ile karşılaşacakken, Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak.


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