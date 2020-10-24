Haberler İspanya La Liga Barcelona maçından zaferle dönen Real Madrid'de Zidane: Akıllı bir oyun oynadık

maçından zaferle dönen 'de Zidane: Akıllı bir oyun oynadık

'nın 6. haftasında ile maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan eflatun-beyazlılar, zorlu maçtan 3 puanla ayrıldı. Madrid ekibinin teknik direktörü galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, akıllı bir oyun oynadıklarını ve kazanmanın kolay olmadığı bir maçtan 3 puanla döndüklerini ifade etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:16
Barcelona maçından zaferle dönen Real Madrid'de Zidane: Akıllı bir oyun oynadık

'da 'yı 3-1 mağlup eden 'de , maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Zidane, maç sonu açıklamasında; "Oyuncular adına çok mutluyum, bu bir takım galibiyeti. Burada kazanmak kolay değil, maçı iyi hazırlıyoruz, takım olarak güveni yeniden kazanmak önemli, üç puan kazandık başka bir şey değil" dedi.

"AKILLI BİR OYUN OYNADIK"
Fransız teknik adam açıklamalarının devamında; " oynamayı biliyoruz, unutmadık. Bazen takımların kapanması zordur. Bu günlerde aldığımız eleştirilerle sakin olmak ve oynamamız gerekeni oynamak zorundaydık. Her şeyden önce önemlisi savunma yapmak oldu. Açık bir takıma karşı oynadık, akıllı bir oyun oynadık, boşluklar bulduğumuzda da 3 gol kaydettik" dedi.

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