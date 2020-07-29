Roma maçı öncesi Sevilla'da corona virüsü şoku! Resmen açıklandı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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maçı öncesi 'da şoku! Resmen açıklandı

Roma maçı öncesi Sevilla'da corona virüsü şoku! Resmen açıklandı

6 Ağustos'ta Son 16 Turu kapsamında ile karşılaşacak olan 'da bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

ekiplerinden , bir futbolcusunda yeni tip (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen pazar günü futbolculara ve teknik heyete uygulanan PCR testi sonrasında bir futbolcuda pozitif sonuç çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan söz konusu futbolcunun, evinde karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.

İspanyol kulübü, Covid-19 önlemleri kapsamında takımın antrenmanlarına kısa süreliğine ara verildiğini, tesislerin bir kez daha dezenfekte edildiğini ve diğer tüm futbolcu ve teknik heyete iki aşamalı yeni testler yapıldığını bildirdi.

Yeni testlerin ilkinde herkeste negatif sonuç çıktığı, ikinci testin sonuçlarının da henüz belli olmadığı kaydedildi.

Perşembe gününden itibaren bireysel olarak antrenmanlara tekrardan başlanmasının öngörüldüğünü aktarıldı.

son 16 turuna kalan Sevilla, 6 Ağustos'ta sahasında ekibi ile karşılaşacak.

Diğer yandan play-off mücadelesi verecek 2. Lig takımlarından Almeria da bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

  1. 29.07.2020
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