Haberler Real Madrid Eden Hazard Real Madrid'de 6. kez sakatlandı!

'de 6. kez sakatlandı!

antrenmanında sol bacak kaslarından sakatlanan 'ın en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:34
Eden Hazard Real Madrid'de 6. kez sakatlandı!

'nın Kulübü, Belçikalı hücum oyuncusu 'ın sol bacak kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

basını, Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren ve sürekli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen 'ın bugünkü antrenmanda bir kez daha sakatlandığını yazdı.

Real Madrid, Belçikalı futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermezken, İspanyol spor basını sakatlığın ciddi olduğunu ve Hazard'ın en az bir ay sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana 6. kez sakatlık sorunu yaşayan ve iki sezonda toplam 43 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki Hazard, son olarak kasım ayında yine kas sorunundan 30 gün takımdan uzak kalmıştı.

İspanyol basını, Haziran 2019'da 'nin takımından transfer edilen Hazard için Real Madrid Kulübünün daha önce yazıldığı gibi 100 milyon avro değil de 160 milyon avro ödediğini ileri sürüyor.

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