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Teknik Direktörü Zidane sorumluluğu üstlendi! "Hata benim"

İspanya 'nın 9. haftasında , deplasmanda 'ya 4-1 mağlup oldu. Real Madrid teknik direktörü , karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada " Hata benim, çözüm bulmalıyım. Savunmayı geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:40
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane sorumluluğu üstlendi! "Hata benim"

, 'nın 9. haftasında deplasmanda 'ya 4-1 mağlup oldu. Son 7 maçında kalesinde 14 gol gören Madrid ekibinde , savunma sorunlarını çözmeleri gerektiğini söyledi.

Real Madrid, Ekim 2018'deki 5-1'lik yenilgisinden bu yana ilk kez bir lig maçında kalesinde dört gol gördü. Ntvspor'un haberine göre, Fransız teknik adam "Hata benim" dedi.

"Hata benim çünkü koç benim ve çözümü bulmalıyım. Kötü bir gün, bahane yok. Savunmayı geliştirmeliyiz. Valencia'nın taktiksel olarak bizden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Tek şey, iyi başlamamız ve golden sonra her şeyin değişmesi. Bunu anlamak zor ama evet maksimum seviyede sorumluluk benim. Onların attığı golden sonra çözüm bulmalıydık."

Bu sezon 2'nci yenilgisini elde eden ve 1 maç eksiği bulunan Real Madrid 16 puanda kalarak puan sıralamasında 4'üncülüğe geriledi.

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