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Corona kurallarını ihlal eden hapse girmekten kurtuldu! İşte o anlaşma

'in futbolcusu , mart ayında ülkesinde corona virüsü karantina kurallarını ihlal ederek 'ya dönmüş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. 6 ay hapis cezası alabileceği konuşulan Jovic, Sırp yetkililerle anlaşmaya vararak 30 bin euroluk para cezası karşılığında hapse girmekten kurtuldu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 20:35
Corona kurallarını ihlal eden Luka Jovic hapse girmekten kurtuldu! İşte o anlaşma

ispanyol devi 'de forma giyen , geçtiğimiz mart ayında kız arkadaşının doğum gününe katılmak için ülkesi 'a gitmiş ancak karantinada olması gerekirken evden kaçarak gizlice 'ya dönüş yapmıştı.

Corona virüsü vakalarının oldukça yaygın olduğu bir dönemde böyle bir harekete imza atan golcü hakkında soruşturma başlatılmış ve 6 ay hapis ceza alabileceği iddia edilmişti.

30 BİN EURO PARA CEZASI ÖDEYECEK

İspanyolların ünlü yayın organı AS'ta yer alan habere göre, Jovic hapis cezası almaktan kurtuldu. 23 yaşındaki oyuncunun Sırp makamlarla anlaşmaya vardığı ve 30 bin euro para cezası ödeyerek 6 aylık hapis cezası almaktan kurtulduğu belirtildi.

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