Real Madrid'de Toni Kroos sakatlandı

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kötü sonuçlar alarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Real Madrid'de, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları iki maç kader karşılaşmaları olarak görülüyor.

A Grubu'ndaki üçüncü ve dördüncü maçında sarı-kırmızılılarla karşılaşacak olan Madrid ekibine Brezilyalı sol bek Marcelo'nun ardından Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos'tan da kötü haber geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun Granada maçında sol ayak bileğinden sakatlandığı ifade edildi.

EL CLASICO'YU BİLE KAÇIRABİLİR

İspanyol basını ise bu sakatlık sonrası Alman yıldızın, Almanya Milli Takımı da dahil olmak üzere 26 Ekim'de Barcelona ile oynanacak El Clasico'ya kadar forma giymesinin zor olduğunu yazdı. Bu bağlamda Kroos, Galatasaray ile 22 Ekim'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.