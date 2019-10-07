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07 Ekim 2019, Pazartesi
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'de sakatlandı

Real Madrid'de Toni Kroos sakatlandı

'in ligde Granada ile oynadığı maçta sakatlanan 'un 22 Ekim'de ile 'nde oynanacak mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nde bu sezon kötü sonuçlar alarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan 'de, temsilcimiz ile oynayacakları iki maç kader karşılaşmaları olarak görülüyor.

A Grubu'ndaki üçüncü ve dördüncü maçında sarı-kırmızılılarla karşılaşacak olan Madrid ekibine Brezilyalı sol bek Marcelo'nun ardından Alman orta saha oyuncusu 'tan da kötü haber geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun Granada maçında sol ayak bileğinden sakatlandığı ifade edildi.

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İspanyol basını ise bu sakatlık sonrası Alman yıldızın, Almanya Milli Takımı da dahil olmak üzere 26 Ekim'de ile oynanacak 'ya kadar forma giymesinin zor olduğunu yazdı. Bu bağlamda Kroos, Galatasaray ile 22 Ekim'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.

  1. 07.10.2019
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