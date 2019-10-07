Real Madrid'de Toni Kroos sakatlandı
Real Madrid'in ligde Granada ile oynadığı maçta sakatlanan Toni Kroos'un 22 Ekim'de Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kötü sonuçlar alarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Real Madrid'de, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları iki maç kader karşılaşmaları olarak görülüyor.
A Grubu'ndaki üçüncü ve dördüncü maçında sarı-kırmızılılarla karşılaşacak olan Madrid ekibine Brezilyalı sol bek Marcelo'nun ardından Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos'tan da kötü haber geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun Granada maçında sol ayak bileğinden sakatlandığı ifade edildi.
EL CLASICO'YU BİLE KAÇIRABİLİR
İspanyol basını ise bu sakatlık sonrası Alman yıldızın, Almanya Milli Takımı da dahil olmak üzere 26 Ekim'de Barcelona ile oynanacak El Clasico'ya kadar forma giymesinin zor olduğunu yazdı. Bu bağlamda Kroos, Galatasaray ile 22 Ekim'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.
- 07.10.2019
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
Real Madrid'de Toni Kroos sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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